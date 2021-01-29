Известная украинская певица Наталья Могилевская поделилась кадрами с празднования дня рождения звезды шоу "Танці з зірками" Катерины Кухар
Как передает Рoliteka.net, у себя в Инстаграм артистка опубликовала серию ярких фото, на которых засветились и другие звезды украинского шоу-бизнеса. На первом фото Наталья страстно прижалась к имениннице, которая выглядела просто превосходно. Обе артистки улыбались и выглядели счастливыми. В комментариях девушкам оставили массу приятных слов.
«Очень красивые и позитивные фото. Настоящие, эмоциональные», «Спасибо, что делитесь частичками своей жизни», «Вы прекрасны. Спасибо за Ваше творчество. Вы делаете жизнь теплее», «Все фото прекрасны», «Клевые», «Натали Вы прекрасны», «Ох, Легенда Алексеевна!!!», - пишут пользователи сети.
Не прошла мимо и украинская певица Ольга Полякова, которая тоже была на празднике и знатно зажигала с Могилевской на танцполе. Наталья выложила несколько ярких фото с коллегой. Правда, Полякову возмутил тот факт, что себя певица подретушировала на фото, а Ольгу оставила так, как было.
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«Ну могла бы и меня обработать, как себя.... падружка!)», - оставила возмущенный комментарий Полякова.
Напомним, что Кухар из "Танців з зірками" в бикини посветила формами на семейном фото: "Четверо негритят".
Также Politeka писала, что именинница Кухар похвасталась царскими подарками, комната утопает в цветах: "Драгоценности, Louis Vuitton и ...".
А еще Politeka сообщала, что Кухар из "Танців з зірками" не устояла перед мужем и ошеломила пикантной позой: "так выглядит страсть".