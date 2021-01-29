Дочь легенды украинского кино Ольги Сумской, актриса Антонина Паперная поделилась совместным фото со своей малышкой-дочкой

Как передает Рoliteka.net, у себя в Инстаграм 30-летняя красотка поделилась кадром со своей дочкой Евой. Тоня сидела на кресле, а девочка тянула к ней ручки и пыталась обнять маму. Стоит отметить, что молодая мама выглядела счастливой, хоть и пыталась увернуться от ловкой малышки.

«А у вас там как вечер пятницы проходит?», - подписала фото звезда.

В комментариях Антонине оставили несколько приятных отзывов. Многие поклонники признались, что проводят вечер точно так же.

«Чудесные какие!», «Вся в заботах», «Какая красотка», - пишут пользователи сети.

Как известно, дочка Сумской живет и строит карьеру в России. Дело в том, что с 2015 года она начала встречаться со звездой российского кино Владимиром Яглычем. В 2017 году у пары родилась дочка Ева, а весной 2020 года Антонина подарила актеру сына Даниила.

Ранее мы писали, что Антонина Паперная поделилась ярким снимком с цветами. Красотка позировала для селфи, отметив, что учится ценить и любить жизнь в моменте.

Напомним, что подросшую внучку Ольги Сумской показали в Сети, редкое фото: "Евочка уже...".

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