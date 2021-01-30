Актриса и звезда "Квартал 95" Марта Адамчук растрогала нежными фотографиями своих фанатов

Новая публикация появилась в личном микроблоге Instagram.

Так, украинская звезда устроила фотосессию на территории университета в Черновцах, который украинцы называют "замком" из фильмов о Гарри Поттере.

Кроме Марты Адамчук, на фотографиях можно увидеть ее мать, с которой она прогулялась по ЧНУ.

Как призналась Марта Адамчук, она едва не поступила на факультет в ЧНУ, но девушка решила попробовать себя в качестве артистки, и переехала в Киев.

"Описать словами это место просто невозможно. И никакие фото так же не передадут всех ощущений , пережитых от увиденного. Здесь каждый сантиметр наполнен. Прекрасный Черновицкий Университет и его бывшая студентка - моя глубокая, мудрая мама", - написала Марта Адамчук в своем микроблоге.

Публикация понравилась фанатам и они завалили звезду "Квартал 95" лайками и комментариями. Некоторые обратили внимание, что Марта очень похожа на маму.

"Мои мама и папа тоже там учились. Возможно параллельно с твоей мамой", "Как красиво", "Как же вы похожи", "Артистка - это призвание! У Вас есть и голос и талант!", "Черновицкий Университет потерял прекрасную и талантливую студентку ,но Украина получила чрезвычайную артистку", "Это круто, стоять на пороге центрального корпуса храма науки и знаний - бывшей резиденции митрополитов Буковины и Далмации, который был включен в мировое наследие ЮНЕСКО!!!! Клааас!", - написали они в комментариях под заметке.

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