Популярная украинская певица Ирина Билык удивила поклонников откровениями

Несколько публикаций появились в личном микроблоге звезды в Instagram.

Так, Ирина Билык предложила поклонникам задать ей интересующие вопросы, а звезда в ответ приоткрыла некоторые секреты личной жизни.

Сперва кто-то из фанатов поинтересовался, какой у Ирины Билык на данный момент любимый наряд.

Как рассказала певица, она любит свое шелковое платье-халат красного цвета, а образ звезда дополняет стильной шляпкой. Примечательно, что фото было сделано на одном из курортов, ведь на заднем плане можно увидеть темнокожего сотрудника отеля и развозчика багажа.

Также фанаты решили затронуть тему отношений. Поклонница попросила совета, что ей делать, если мужчина не может сделать выбор между женой и любовницей.

"Если мужчина не может определиться между женой и любовницей, нужно уйти самой?", - задал кто-то вопрос.

И от Ирины Билык последовал откровенный ответ: "Я никогда не держалась за мужчину, и от этого всегда выигрывала".

Помимо этого, Ирина Билык заинтриговала ответом о кольце с бриллиантом в 5 карат.

"Если бы ответ был да, что бы вы спросили?", - кто-то поинтересовался в Instagram Stories. На что популярная звезда ответила: "Ты подаришь мне кольцо с бриллиантом в 5 карат?".

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