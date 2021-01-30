Американская актриса Мэделин Петш, которая недавно завершила съемки в первой части пятого сезона сериала «Ривердейл», снялась для модного глянца в пикантном имидже

Знаменитая молодая актриса часто показывает в Инстаграм стильные фото из модных фотосессий. Девушка считается не только иконой стиля среди подрастающего поколения, но и даже запустила собственную линию спортивной одежды, еще до выхода пятого сезона сериала "Ривердейл". Сейчас Мэделин старается разнообразить свою жизнь и не так часто появляется в социальных сетях, как раньше.

Тем не менее, несколько дней назад Петш рассказала, как приняла участие в съемка для популярного глянца The Wishes Issue. Во время фотосессии девушка примерила несколько пикантных образов и смогла восхитить стройной фигурой без лишних украшений.

В черном полупрозрачном лифе и кожаной юбке с бахромой Мэделин сверкала перед объективом без лишней скованности. Длинные медные волосы звезда оставила собранными в гульку, а для удачного кадра Мэделин пришлось позировать на краю мягкого дивана.

«Потрясающе 🖤; Как мне достать экземпляр этого журнала 🤩; Я не могу 😍 малышка повзрослела; Так красиво; Она такая шикарная! 🥺❤️; Красиво 💜; Так красиво; я уже жду таких образов в пятом сезоне Ривердейла;Мне нравится этот снимок; Эта съемка - целое настроение 🔥🔥; Шакира кто?; невозможная стройняжка; самая главная худая красотка из Ривердейл», - написали поклонники.

Примечательно, что в школьные годы Мэделин комплексовала из-за внешности – ее часто высмеивали одноклассники и критиковали сверстники, а теперь в пятом сезоне "Ривердейла" фанаты уже ждут ее будущих преображений.⠀⠀

«В этом тоже есть покой, - отмечает актриса о пандемии в своем интервью для обложки, - знать о том, что мы все вместе проходим через это, это есть дух товарищества. Не говоря уже о тревоге, самое прекрасное, что я испытала в Лос-Анджелесе, - это понять, сколько людей собрались вместе, чтобы сражаться, и то, как сообщества объединяются таким мощным и действенным образом, действительно вселило в меня надежду наше будущее». – рассказала в интервью Петш.

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