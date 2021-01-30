Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова озадачила неловким видом в красном платье

Анастасия имеет скандальную репутацию и крайне негативную аудиторию в Инстаграм. Из-за своих выходок Волочкова не раз подвергалась насмешкам, а ее надменную речь всячески высмеивают на публике. В разделе Стори несколько часов назад Волочкова опубликовала ролик из подготовки к съемкам, в котором она демонстрировала свое преображение.

Причем показала Анастасия много лишнего. Гордясь своим макияжем, Волочкова покрутилась перед камерой, якобы показывая эффект омоложения, но неаккуратная прически, наляпистые тени и второй подбородок создали обратный эффект.

Осудили Волочкову на анти-фанатской группе также и за то, что она выбрала довольно смелый образ с платьем, декольте которого едва прикрыло ее бюст. Причем во время подготовки к съемкам уже в зале напугала Анастасия и второго участника – Тарзана – скандального мужа Наташи Королевой.

«Юбилеем будет хвастаться на НТВ? ; Травести дива готова))); А бровишки то огонь🔥настолько разные🔥; Она в восторге от себя; Я смотрю Тарзан офонарел от красоты такой; Бл.... Брови из разных комплектов!; Куда Наташка Королева смотрит? Оттарзанит-то ведь наша ейного; Вангую !!!! После 45 до 70 , макияж будет все ярче и ярче .бабка Ёжка; Снова невеста! Вульгарно!!!».

Недавно также балерина похвасталась посещением салона, где работает популярный гуру целитель. Причем не обошлось без пикантных фото.

Анастасия не только показала совместное фото с мужчиной в салоне, но еще и позировала на специальной кушетке без одежды и лифчика, прикрывшись одной простыней.

«Сегодня я приезжала на терапию к гуру и целителю Алексею Карпекину. Уже после первого сеанса у меня дома грандиозный результат.🙏 С помощью различных практик и упражнений вы ощутите гармонию», - написала Анастасия под постом.

Напомним, что Волочкова расставила ноги перед молоденьким Дедом Морозом, кадр бесстыдства: "Новый год для взрослых".

Как сообщала Politeka, безбашенная Волочкова в одних стрингах устроила танец «падающего лебедя» прямо на улице: «Накидалась и сразу в…».

Также Politeka писала, что скандальная Волочкова засветила "кусочек" своего любовника: "Это большая радость..."