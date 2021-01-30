"Первая гитара у него появилась в тринадцать лет..."

Музыкант и один из основателей группы The Animals Хилтон Валентайн скончался в возрасте 77 лет

Эту информацию уже подтвердила жена музыканта.

Причина внезапной смерти легендарного музыканта Хилтона Валентайна пока не называется.

"Мы, как и весь музыкальный мир, оплакиваем сегодня потерю Хилтона Валентайна, одного из основателей The Animals. Валентайн был гитаристом-новатором, оказавшим влияние на звучание рок-н-ролла на десятилетия вперед", – говорится на портале американского лейбла ABKCO Records.

Хилтон Валентайн родился в 1943 году в Нортамберленде, а первая гитара у него появилась в тринадцать лет.

Известная группа The Animals начала свое существование в далеком в 1963 году. Хилтон Валентайн пробыл в коллективе около 3 лет и ушел из группы в 1966 году.

При его участии группа выпустила три альбома – The Animals (1964), Animal Tracks (1965) и Animalisms (1966).

Более того, имя Хилтона Валентайна было введено в зал славы рок-н-ролла в 1994 году. В мае 2001 года Хилтон вместе с прочими музыкантами Animals получил звезду на Голливудской Аллее Славы. В 2004 году он выпустил альбом свой новый альбом.

Напомним, перестало биться сердце известного музыканта, подарившего миру многие хиты.

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