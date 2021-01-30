Известная украинская телеведущая Катя Осадчая показала новую фотографию, сделанную во время подготовки к съемкам
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу телеведущей в соцсети.
Так, в аккаунте Осадчей появилось фото, на котором она позирует напротив зеркала - вероятно, в ожидании съемки.
"На старт, внимание, снимаем", - написала она.
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Она не указала, о каких съемках идет речь. Телеведущая одета довольно скромно - на ней белая рубашка с черными узорами, черный жилет, имитирующий платье, и черные широкие брюки. При этом на "платье" есть черным ремешок, подчеркивающий талию и "утигивающий" животик. Также она держит в руке стаканчик с кофе.
На стене можно увидеть фольгу, которая, вероятно, нужна для того, чтобы отбивался свет во время съемок. Сама Осадчая позирует с мокрыми волосами.
Следует отметить, что в последнее время СМИ "заподозрили" украинскую телеведущую в беременности, однако на новом фото она выглядит довольно стройной. Также в предыдущих сторис Осадчая призналась, что решила сесть на диету. Она сняла на видео свой ужин - низкокалорийный салат из капусты, огурцов и зелени.
"Ужин, когда время на диету", - написала она.
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