Украинская певица Джамала показала яркие снимки со свого отпуска

Как сообщает Politeka.net, вместе с мужем Бекиром, старшим сыном Эмиром-Рахманом и младшим сыном Селимом они отправились в Египет.

Отпуск семейство проводит в Шарм-эль-Шейхе. На своей странице в Instagram Джамала показала фото из отдыха и отметила, что они решили не брать в поездку нянь и надеются справиться своими силами.

На ее странице можно увидеть множество фото из Египта. Вот певица в черном платье в горошек позирует у роскошных высоких пальм, счастливая мама и ее младший сын Селим стоят у кромки воды, мальчик любуется горизонтом, указывая пальчиком в сторону Красного моря.

Не забыла она на отдыхе и о спорте. На одном из снимков Джамала позирует в тренировочном зале. При этом на ней удобная одежда, как раз для занятий спортом.

"Ешь. Радуйся. Люби. Вы только что прочли девиз моего отпуска перед одним из важнейших событий моей жизни — выходом нового альбома!", - призналась Джамала.

Пользователи сети восхищаются смелостью Джамалы и желают, чтобы она скорее вернулась домой.

"Красотка🔥", "Очень здорово, что вы отдохнули и будете радовать нас новым альбомом. Ждём с нетерпением ❤️", "Скучаю по Красному морю так, что периодически снится. Подводный мир невероятный", "Балдеж", "Каждый раз все жарче", "Так выглядит рай".

Напомним, худеющая Джамала показала первые результаты диеты, покаявшись в срывах.

Как Politeka писала, что Джамала показала свое любимое место отдыха, и это не Украина.

Также Politeka сообщала, что Джамала похвасталась успехами своего двухлетнего сыночка.