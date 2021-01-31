26-летняя американская актриса Камила Мендес оказалась в сложном положении на съемках сериала "Ривердейл" 5 сезон

Несколько недель назад стартовал выход 5-го сезона «Ривердейла», а два дня назад была выпущена вторая серия. В этом сезоне излюбленная четверка должна будет пережить много всего, в том числе и заметно подрастет. Согласно заявлению актера Кей Джей Апы, играющего Арчи, герои сериала переживут пятилетний скачок во времени.

И пока этого не случилось, создатели проекта заинтриговали некоторыми кадрами из съемок второй серии 5 сезона "Ривердейла". В эпизоде Камила Мэндес, играющая Веронику Лодж, сыграла жертву нападения. Причем спастись Веронике по сюжету сериала помогла ее будущая конкурентка и враг отца, а также новоиспеченная родственница, о которой она не знала.

«Поговорим о проблемах папы. Ривердейл 5 сезон» - написано на странице сериала в Инстаграм.

Фанаты принялись поддерживать героиню и сторить догадки: что же все-таки произойдет в будущем сериала, ведь недавно было объявлено о том, что рейтинг проекта начал постепенно снижаться.

«Успокойся, сделай так, чтобы выстрелить!; ложа королев; Хорошо, неужели я единственный, кто сказал, что когда Хермоса стреляла, это было неожиданно?; мои королевы, мы не ожидали такой эпичности; Проблемы с папой😲; мое сердце остановилось в этой сцене😭; Эрмоса + Вероника 😻😻❤️❤️; Этот эпизод разбил мне сердце 🙄; когда вероника говорит «hermosa» - 😍».

Также ранее, после того, как Камила получила роль в молодежном драматическом сериале "Ривердейл", она часто экспериментировала с образами и стелем. А в этот раз девушка решила показать, как преобразилась ради роли и стала настоящей красоткой-блондинкой.

Именно роль Вероники принесла Камиле премию Teen Choice Awards в категории "Актриса, которая привлекла все внимание к себе", поэтому девушка старается изо всех сил поддерживать популярность. Стоит также отметить, что сама Камила – шатенка, но постоянно красится в черный ради этой роли.

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