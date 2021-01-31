Популярная модель, бизнесвумен и блогер Ким Кардашьян показала, как выглядела до популярности

Ким Кардашьян родилась в 1980 году в состоятельной семье Крис Дженнер – продюсера на телевидении и автора собственного шоу; и Роберта Кардашьяна - адвоката, который стал известен после защиты в суде своего приятеля, футболиста О'Джей Симпсона, пишет Politeka.net.

Звезда стала набирать популярность благодаря выходу шоу "Семейство Кардашьян". Кроме того, немаловажную роль в росте интереса к модели сыграла ее подруга светская львица Пэрис Хилтон. Спустя много лет знаменитость призналась, что обязана подруге.

Также Ким увлеклась пластическими операциями и походами к косметологу, чем привлекла еще больше внимания к своей персоне.

Звезда решила показать себя до всех манипуляций, опубликовав снимок в Инстаграм.

Кадр датируется 1996 годом. 16-летняя ким позировала в голубой футболочке и синей мини-юбке. Две заколочки в волосах стали отличным завершением столь незатейливого образа.

Будущая звезда улыбалась, глядя в камеру.

"1996 год! Это наряд от Джуди, конфетное ожерелье и заколки для меня...", - написала звезда.

За пять часов пост собрал почти миллион лайков и много комментариев. Пользователи сети восхищались красоткой Ким в юные годы. Люди отмечали, что звезда почти не изменилась за это время, хотя некоторые черты лица были заметно другими.

"Она творит историю!", - написал один из поклонников.

Напомним, что Ким Кардашьян сверкнула всем, что принято скрывать, в прозрачном топе без белья: "Блаженство".

А еще Politeka писала, что знойная Ким Кардашьян едва уместила притягательные формы в тесный кожаный наряд, покорив изгибами: "Скучаю по...".

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