Популярная актриса Татьяна Кравченко, сыгравшая Валюху Будько в сериале "Сваты", покорила внешностью

После того, как звезда исполнила роль в указанном сериале, ее популярность выросла, пишет Politeka.net. Пользователи сети стали создавать странички, посвященные кумиру.

Так, в одной из таких групп опубликовали очередное фото звезды. Татьяна Кравченко удивила внешностью, ведь на фото она предстала молодой.

Вероятно, фото было взято из фильма, в котором она снималась много лет.

Свежая и красивая "Валюха" улыбалась, завораживая своим добрым взглядом.

"Для кого-то молодость увлекательна тем, что можно совершать ошибки, не думая о последствиях", - написали авторы поста.

За час пост собрал более 3000 лайков и много комментариев.

"Фильм "Опасно для жизни", если я не ошибаюсь?", "люблю вас ответьте, пожалуйста", "Берегите себя ❤️❤️", "Какая красавица.Хороша", "Супер актриса❤️", "Одна из первых красавиц страны! Будьте здоровы!!!", "Ну,такая красивая-прелесть!👍👍👍🌷🌷🌷", "Красивая", "Красотулька!!!🔥🔥🔥", "И только улыбка выдаёт .... красивая !", "Да, но последствия все равно настигают-то", "Валечка, вы прекрасны в любом возрасте", "У Татьяны и в молодости взгляд горел 🔥 и улыбка незабываемая ни с кем не спутаешь Здоровья ей успехов и женского счастья от всей души❤️", "Ой я помню этот фильм. С вами играл Куравлёв. Супер фильм и супер роль🔥👏", - написали пользователи сети.

Напомним, Валюха из "Сватов" внезапно вспомнила молодость, не скрывая своей печали: "Вы и сейчас ого-го!".

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