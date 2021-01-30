Юная дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина рассказала отцу о своем необычном друге

Известный российский шоумен и знаменитая певица любят делиться с поклонниками забавными видео с участием своих семилетних детей – Лизы и Гарри. Один из таких роликов появился на фан-странице семейства в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

На кадрах Лиза рассказывает Галкину о том, что у них с Гарри появился необычный друг – домовой. Девочка утверждает, что они с братом пишут ему письма, а он взамен дарит им волшебные кристаллы и почтовые марки.

«Это письмо для домового. Мы ему написали вчера письмо, чтобы дал он нам марки. Мы написали и дали ему мармеладку», - рассказала девочка.

По ее словам, домовой забрал и письмо и мармелад, а затем оставил ей конверт с марками. При этом, Лиза переживает, что ее брату не досталось подарков.

«Только не говори Гаррику, а то он обидится, что мне только дали», - обратилась девочка к папе.

Поклонники звездного семейства активно комментируют пост.

«Господи, да какое же эта девочка ЧУДО!», «Ой, какой же Домовой классный», «Такая красивая и милая девочка, папа у Лизы замечательный!», «Какая же она сладкая умничка», «Копия мама характер и красота», - пишут люди.

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