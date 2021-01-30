Известная украинская фитнес-модель Юлия Мишура показала идеальное тело без одежды

28-летняя чемпионка Европы по бодибилдингу любит демонстрировать поклонников результаты своих регулярных тренировок и занятий в спортзале. На этот раз красотка поделилась новым откровенным снимком на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Юлия сфотографировалась дома рядом с большим окном. Судя по всему, на снимке она изображена полностью обнаженной. Модель сидит на полу, подтянув колени к груди, и снимает себя в зеркале. В такой позе она выглядит очень утонченно и расслабленно.

Красотка без ложной скромности демонстрирует накачанное тело, за которым она так тщательно следит.

Поклонники Мишуры пришли в восторг от такого снимка и буквально засыпали красотку лайками и комплиментами.

«Вауу, как красиво», «красота», «Богиня», «Сексапильность», - пишут люди в комментариях к фото.

Ранее мы писали, что Мишура выложила на своей странице в соцсети "Инстаграм" новое фото, едва проснувшись. Красотка села на кровати в домашней одежде: черном свитере со звездочками.

Можно заметить, что она успела надеть золотые сережки и браслет, которые стали ярким дополнением утреннего образа. Кроме того, девушка сверкнула едва заметной татуировкой на руке.

Напомним, фитнес-модель Юлия Мишура взволновала постельными забавами на карантине, скучать не приходится: "Я люблю...".

Как сообщала Politeka, фитнес-модель Юлия Мишура задрала кофточку, показав идеальные "полушария": "Огонь!".

Также Politeka писала, что фитнес-модель Юлия Мишура топлес сжала роскошные "дыньки" рукой, завлекая к себе: "Огонь".