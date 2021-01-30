Популярная певица Тина Кароль решила поделиться новым видео, на котором блистала в кожаном костюме

Популярная исполнительница в последнее время все чаще показывает в разделе Стори, как меняются ее образы и как она сама готовится к различным съемкам в шоу, в которых сейчас принимает участие. Напомним, что на данный момент стартовали съемки песенного шоу "Голос", в котором Тина выступает в качестве одного из членов жюри.

В небольшом ролике Кароль покрутилась перед зеркалом, держа в руках телефон и похвасталась стройной фигурой. В изумрудном костюме без декольте и лишних деталей певице удалось привлечь внимание фанатов. Благодаря похудевшей фигуре наряд из кожи смотрелся на звезде очень привлекательно.

Кадры из гримерки не оставили равнодушными:

«Кто тут Босс?; А-а-а-абалдеть) Очень крутой образ! 👍Вааау!!!; Образ 🔥🔥🔥; Идеальна; Красивая ,ты нашла ❤️❤️❤️🔥; эмансипация женщин приобрела невиданные масштабы».

Мы также писали, так как артистка придерживается простого правила – давать коже отдыхать после тяжелого сценического грима, она недавно вновь восхитила естественным образом без макияжа и укладок. Распущенные локоны, чистое лицо и милый светло-бежевый костюм с пандами на рукавах придали Тине озорства, что заметили в сети. Стоит отметить, что артистка в реальной жизни предпочитает именно удобную и не сильно яркую одежду. Как правило, Кароль придерживается какого-то одного бьюти-образа, но вне сцены звезда надевает всегда разную и удобную одежду.

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