Известная украинская певица Оля Полякова примерила дерзкий наряд для съемок шоу "Маска"

После отдыха на Мальдивах звезда принялась заниматься своими делами и начала активно рассказывать о грядущих выпусках шоу, в которых принимала участие. Так, совсем скоро состоится очередной эфир проекта "Маска", в котором Оля с другими членами жюри должна отгадать имя артиста, который будет выступать в специальном костюме перед ними.

Чтобы не выглядеть серо и безлико на фоне костюмов участников, каждый из членов жюри старался выбрать различные модные наряды, которые бы отличались по стилю и превосходили друг друга. Полякова мелочиться не стала и едва ли не купалась в блестках.

В ролике видно, как она надела необычные сапоги-ботфорты, длинна которых была практически до самого бедра звезды, превращаясь в "мисс грацию". Также Полякова надела голубое платье с непристойно-коротким вырезом, сделала яркий макияж и вместо привычной прически сверкала образом с алыми локонами.

Отметим, не так давно Полякова показала, как восстанавливается после отдыха с семьей на Мальдивах.Звезда сходила на маникюр, педикюр, сменила прическу и провела сеанс массажа с коллагеновой маской. Таким образом звезда раскрыла секреты успешного ухода за собой.

Однако, затем Полякова признается, что сама она далеко не в восторге от такой «сказки».

«Только для меня это тяжелый труд…хе**чить себя. Я бы с удовольствием заросла волосами, отрастила бы корни, запустила бы ногти, вырастила бы шерсть на ногах. Во всяком случае, мне было бы тепло, после Мальдив я тут так замерзла!», - с присущим ей юмором рассказала Полякова.

Напомним, Полякова покрасилась и обновила стрижку после отпуска на Мальдивах: "Признаюсь, мне нравится!".

Как сообщала Politeka, Полякова обалдела после возвращения в Украину и нарвалась на жесткий ответ: «Это не Мальдивы, детка…».

Также Politeka писала, что Полякова с Мальдив призналась украинцам, что думает о языковом законе, разразился скандал: "Аж тошнит!"