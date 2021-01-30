Новый "Холостяк" Михаил Заливако поделился ярким кадром в зимнем стильном образе

Уже десять лет на телеэкраны выходит шоу «Холостяк», который покоряет девушек своими неожиданными поворотами и путешествиями пар по миру. В этом году также успешно вышел и первый сезон «Холостячки», где на проекте Ксения Мишина нашла свою любовь. Недавно телеканал, на котором выходят проекты объявил о скором выходе 11-го сезона и называл главного героя.

Так, главным холостяком страны стал 31-летний бизнесмен из Харькова Михаил Заливако. Мужчина не только увлечен бизнесом, но и спортом. Новыми фото в Инстаграм он делится не так часто, однако показывает любимые моменты. В этот раз Михаил поделился зимним кадром, придерживая игрушку котенка в руках, чем покорил девушке.

Отметим, в прошлом году Михаил совершил восхождение на Эльбрус по маршруту первопроходцев. Также он признается, что, несмотря на успешный бизнес, в его жизни не хватает самого главного – настоящей любви.

«Самый красивый из Холостяков ❤️; Повезёт ж кому то с тобой 😍😂❤; красавчик🔥; Ты дьявольски хорош 🔥; Главное что б оно искреннее было 😊; Зонтик то какой... 😍Ради этого и пошел на такие жертвы 😂; Холостяк с большим сердцем❤️🌹; Это будет новой этикеткой вина «Микадо».

Ранее мужчина показал фото, на котором запечатлен в постели. Картинку он сопроводил текстом из фильма «Револьвер».

«Есть в каждом из нас что-то такое, о чём мы даже не подозреваем. То существование, которое мы будем отрицать до тех самых пор, пока не будет слишком поздно, и это что-то потеряет для нас всякий смысл. Именно это заставляет нас подниматься по утрам с постели, терпеть, когда нас донимает занудный босс, терпеть кровь, пот и слёзы.

А всё потому, что нам хочется показать другим, какие мы на самом деле хорошие, красивые, щедрые, забавные и умные. «Можете меня бояться или почитать, только, пожалуйста, не считайте меня таким же, как все». Нас объединяет это пристрастие. Мы наркоманы, сидящие на игле одобрения и признания», - написал он.

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