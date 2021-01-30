Популярная украинская певица Наташа Могилевская показала видео со стилистом Андреем Янко, расхвалив свое платье
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Могилевской в соцсети.
Так, на странице артистки появилось видео, на котором она со стилистом позирует во время съемок на фоне "зеленки".
"Натусик! Залетай на шампусик!" - сказал Янко, процитировав новую песню артистки.
Могилевская, в свою очередь, похвасталась платьем от Янко.
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"Мое самое красивое оранжевое платье, самое красивое платье 2020 года", - сказала певица.
Также певица кокетливо прижалась бюстом к стилисту, а в конце видео поцеловала его в щечку.
Как известно, в декабре 2020 года Могилевская выпустила клип на новую песню "Натусик". Видео набрало уже более 734 тысяч просмотров на YouTube и стало вирусным в соцсетях. Поклонники артистки снимают собственные видео, как они поют и танцуют под новую песню.
Судя по всему, оранжевое платье, о котором говорила Могилевская, было на ней во время выступления в эфире одного из украинских телеканалов.
Ранее сам Янко уже постил на своей странице фрагмент этого выступления и рассказывал, что на пошив платья для певицы было не так много времени, однако они с напарником справились.
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