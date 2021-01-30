Известная украинская певица Оля Полякова сняла на видео свои бьюти-процедуры и довольно эмоционально обратилась к своей аудитории
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Поляковой в соцсети.
Так, артистка решила объяснить своим подписчикам разницу между ботоксом и филерами.
"Боже! Какая новость! Все гламурные издания кричат: "Эмили Ратаковски наколола губы ботоксом!". Какое горе! Вы себе представляете, что это такое? Ботокс колят, чтобы блокировать мышцы. Если ботокс уколоть в губы, вы не сможете ни смеяться, ни разговаривать, ни кого-то даже поцеловать. В губы, щеки - весь этот объем - это делают филлеры. Ботокс просто блокирует мимические мышцы", - рассказала она.
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Певица в подтверждение своих слов показала фолловерам фото своего лба до и после процедуры.
Она подчеркнула, что после филеров может спкийно двигать бровями, но при этом лоб не морщится.
"Поэтому не пишите фигню", - призвала артистка и посоветовала своего доктора.
Также Полякова добавила, что появление мимических морщин зависит не от возраста, а от эмоциональности.
"Мы, девочки, бываем очень эмоциональными даже в очень нежном возрасте", - добавила она.
Напомним, Полякова покрасилась и обновила стрижку после отпуска на Мальдивах: "признаюсь, мне нравится!".
Как сообщала Politeka, Полякова обалдела после возвращения в Украину и нарвалась на жесткий ответ: «Это не Мальдивы, детка...».
Также Politeka писала, что Полякова из Мальдив призналась украинцам, что думает о языковом законе, разразился скандал: "Аж тошнит!"