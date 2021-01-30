Известная украинская певица Оля Полякова сняла на видео свои бьюти-процедуры и довольно эмоционально обратилась к своей аудитории

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Поляковой в соцсети.

Так, артистка решила объяснить своим подписчикам разницу между ботоксом и филерами.

"Боже! Какая новость! Все гламурные издания кричат: "Эмили Ратаковски наколола губы ботоксом!". Какое горе! Вы себе представляете, что это такое? Ботокс колят, чтобы блокировать мышцы. Если ботокс уколоть в губы, вы не сможете ни смеяться, ни разговаривать, ни кого-то даже поцеловать. В губы, щеки - весь этот объем - это делают филлеры. Ботокс просто блокирует мимические мышцы", - рассказала она.

Певица в подтверждение своих слов показала фолловерам фото своего лба до и после процедуры.

Она подчеркнула, что после филеров может спкийно двигать бровями, но при этом лоб не морщится.

"Поэтому не пишите фигню", - призвала артистка и посоветовала своего доктора.

Также Полякова добавила, что появление мимических морщин зависит не от возраста, а от эмоциональности.

"Мы, девочки, бываем очень эмоциональными даже в очень нежном возрасте", - добавила она.

Напомним, Полякова покрасилась и обновила стрижку после отпуска на Мальдивах: "признаюсь, мне нравится!".

Как сообщала Politeka, Полякова обалдела после возвращения в Украину и нарвалась на жесткий ответ: «Это не Мальдивы, детка...».

Также Politeka писала, что Полякова из Мальдив призналась украинцам, что думает о языковом законе, разразился скандал: "Аж тошнит!"