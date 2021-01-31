Певица Надя Дорофеева покорила мегачувственным и нежным образом

Как передает Politeka.net, 30-летняя звезда опубликовала свежее фото в "сториз" в Инстаграм, на котором предстала в необычном наряде.

Так, Надя на черно-белом кадре позировала в мини-платье с огромным вырезом на спине, но зато с длинными рукавами. Девушка специально повернулась самым выгодным ракурсом, встав перед камерой в полоборота, кинув томный взгляд через плечо.

Собрав волосы в высокий пучок и оставив несколько тонких локонов, которые обрамляли лицо, красотка приподняла руку и приоткрыла ротик, застыв в чувственной позе.

Падающий свет "нарисовал" на стене за ней удивительный силуэт, которым можно любоваться вечность.

Столь нежный образ необычен для Дорофеевой. Чаще девушка козыряет на фото в эпатажных и кричащи нарядах, с налетом хулиганского шика.

Дерзкие рваные джинсы, футболки и свитшоты с броским принтом, бомберы и куртки-оверсайз, объемные пальто и разноцветные кроссовки – вот те вещи, которые чаще всего можно встретить в выходах певицы.

Ранее мы рассказывали, Дорофеева взволновала публику фото, от которого бросает в дрожь. Звезда вышла на мороз в белом банном халате, с кофейным коктейлем в пластиковом стаканчике. Счастливая Надя улыбалась и ловила снежинки.

"Надя, замёрзнешь", "В халате не холодно?", "Бегом в дом, холодно", "Атмосферные фотки", "В очередной раз убеждаюсь, что ты самая красивая девушка в Украине", "Я думаю, эта женщина сумасшедшая", - отреагировали пользователи.

Напомним, Дорофеева посветила идеальной фигуркой в бикини и без одежды, показав самые жаркие кадры с отдыха: "Было странно..."

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