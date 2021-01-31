В Украине изменится цена на газ и начнется вакцинация от коронавируса
Как сообщает Politeka.net, эти, и другие не менее важные изменения ждут украинцев уже в феврале.
Несмотря на то, что многие процессы вакцинации от коронавируса находятся на этапе согласования, украинцев начнут прививать от COVID-19 уже 15 февраля или позже – ориентировочно в эти даты в нашу страну должны привезти первые вакцины.
"Вопрос в том, какая вакцина приедет первой. Та, что может быть выделена в рамках международной программы COVAX, которая передается Украине бесплатно. Или та, которую Украина законтрактовала за бюджетные средства", - пояснил Ляшко.
Также, с 1 февраля в Украине снизится стоимость природного газа – цены будут ограничены на уровне 6,99 гривны за кубометр для бытовых потребителей.
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
Беременная жена Павлика резко ответила, каково ей спать с 55-летним мужем: "Мне противно за таких..."
"Холостячка" Мишина впервые рассказала о переезде Эллерта, реакция сына оказалась бурной: "Саня будет..."
Анджелина Джоли вызвала переполох на пляже, появившись в черном бикини: "Кое-чего не хватает..."
«Тинка заразила»: конфуз Монатика попал на видео и наделал шума в сети , без Кароль не обошлось
Еще 26 января свои тарифы на февраль обнародовали почти все газоснабжающие компании.
Например, поставщик Megawatt предложил своим клиента цену 6,79, газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" - 6,86, "Агросинтез Трейдинг" - 6,88, Энергетические ресурсы Украины - 6,90, "Газ АП" - 6,94, Волыньелектро Сбыт - 6,97, а ETG.UA - 6,98 грн за кубометр.
В Украине с 1 февраля по 5 марта пройдет регистрация участников ВНО. Скачать из своих информационных страниц приглашения-пропуски, где будет указано время и место проведения тестирований, зарегистрированные участники смогут до 30 апреля.
Также украинцам стоит готовиться к нескольким вспышкам на солнце в феврале.
По словам специалистов, первая и достаточно мощная волна магнитных бурь ожидается 9 февраля, но метеозависымые украинцы могут ощущать влияние геомагнитных колебаний на Солнце уже с 7 числа.
Напомним, вирус в Украине начнет меняться, врач предупредила украинцев.
Как сообщала Politeka, китайский вирус сдается, но помог не локдаун: врач назвал основную причину снижения заболеваемости.
Также Politeka писала, что в Украине фиксируют спад эпидемии: врач сделала прогноз по отступлению вируса.