В Украине изменится цена на газ и начнется вакцинация от коронавируса



Как сообщает Politeka.net, эти, и другие не менее важные изменения ждут украинцев уже в феврале.

Несмотря на то, что многие процессы вакцинации от коронавируса находятся на этапе согласования, украинцев начнут прививать от COVID-19 уже 15 февраля или позже – ориентировочно в эти даты в нашу страну должны привезти первые вакцины.

"Вопрос в том, какая вакцина приедет первой. Та, что может быть выделена в рамках международной программы COVAX, которая передается Украине бесплатно. Или та, которую Украина законтрактовала за бюджетные средства", - пояснил Ляшко.