Известная модель Оливия Калпо, победительница конкурса "Мисс Вселенная 2012", показала себя на отдыхе

На фото Оливия была в белом купальнике и шляпке. Звезда улыбалась, а в руках держала какой-то напиток. Калпо дополнила образ украшениями, которые можно увидеть на бюсте и животике. Красотка улыбалась и снимала себя сверху, показывая свои формы в лучшем ракурсе, благодаря чему кадр получился очень горячим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно звезду засыпают комплиментами:

"Этот взгляд бесценен. Удачного дня", "Ух ты, такой потрясающий снимок!", "Какая фантастическая картина", "Как всегда самое ослепительное и завораживающее, чувственное и красивое", "только ты можешь сделать ее потрясающей!", "Вы чистое совершенство", "Действительно великолепная картинка, красотка", "Вы идеальны, ваша красота безупречна".

Мы писали, что Оливия Калпо, американская модель и актриса без лифчика поразила красотой.

В этот раз искусительница предстала в белом наряде без белья. Это был сарафанчик, держащийся на тончайших бретельках, которые, казалось, вот-вот соскользнут с плечей. Огромное декольте было настолько смелым, что привлекало внимание, а акценту к нему еще и прибавляли красивое украшение.

Напомним, "Мисс Вселенная" Оливия Калпо соблазнила формами в расстегнутой рубашке

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