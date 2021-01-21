Известная модель Оливия Калпо, которая стала обладательницей титула "Мисс Вселенная", показала необычное небо

На фото красотка позирует в белом платье с открытыми плечами и без белья. Декольте у Оливии оказалось очень большим, но девушку это совсем не смущало. Калпо снимала сама себя и хвасталась необычным небом, хотя при таком ракурсе мало его кто заметил. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Небо из сахарной ваты", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 111 тысяч лайков и написали комментарии:

"Великолепная", "Вы выглядите потрясающе!", "Красота, скучаю по тебе", "Вау, как красиво", "Просто чтобы вы знали, у меня уже есть тревога разлуки из-за этого лица. Хорошо, пока!", "Серьезное лицо, такая королева красоты !!!", "Сногсшибательная как всегда Оливия", "Люблю эти затяжки на тебе! Так красиво и модно!", "Вот Это Да! Такая красивая, великолепная и причудливая".

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Уточним, что на опубликованных кадрах Калпо позирует в белоснежном наряде, демонстрируя невероятную фигуру. При этом знаменитость не забыла про маску.

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