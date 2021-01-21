Известная модель Оливия Калпо, которая стала обладательницей титула "Мисс Вселенная", показала необычное небо
На фото красотка позирует в белом платье с открытыми плечами и без белья. Декольте у Оливии оказалось очень большим, но девушку это совсем не смущало. Калпо снимала сама себя и хвасталась необычным небом, хотя при таком ракурсе мало его кто заметил. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Небо из сахарной ваты", - написала звезда под фото.
Фанаты поставили более 111 тысяч лайков и написали комментарии:
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Мы писали, что американская супермодель Оливия Калпо впечатлила безупречной фигурой в мини-шортах.
Уточним, что на опубликованных кадрах Калпо позирует в белоснежном наряде, демонстрируя невероятную фигуру. При этом знаменитость не забыла про маску.
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