Известная модель Оливия Калпо, которая получила титулу "Мисс Вселенная", показала, как проводит время после Рождества

На фото Оливия позирует в купальнике и белой накидке. Звезда соблазнительно выгнулась на яхте, показывая эффектную фигуру. Калпо согнула одну ножку и завлекала пикантным видом, благодаря чему снимок получился очень горячим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знамеитости.

"Теперь, когда Рождество закончилось, снег не нужен, и я готова к солнышку !! Кто со мной?", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили почти 100 тысяч лайков и написали комментарии:

"Эта посадка дает вам ноги на несколько дней", "Эта точка зрения бесценна. Хорошего вам дня", "Ух ты, такой потрясающий снимок!", "Этот морской стиль выглядит великолепно", "Какая красивая женщина", "Невероятно красивая дама", "Черт возьми", "Откуда рубашка?", "Как всегда самое ослепительное и завораживающее, чувственное и красивое".

Сообщалось, что Оливия Калпо, американская модель и актриса, победительница конкурсов Мисс США 2012 и Мисс Вселенная 2012, без лифчика поразила красотой.

В этот раз искусительница предстала в белом наряде без белья. Это был сарафанчик, держащийся на тончайших бретельках, которые, казалось, вот-вот соскользнут с плечей.

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