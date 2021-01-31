Украинская певица, фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина восхитила романтическим образом

Как передает Politeka.net, видео с фотосессии артистка опубликовала на своей страничке в Instagram (чтобы посмотреть - доскролльте до конца страницы)

На опубликованных кадрах Юлия позировала в элегантном вечернем платье, которое идеально подчеркивали ее женственность.

Поклонники певицы были в восторге от видео, а некоторые выразили надежду, что Санина займет кресло судьи "Голосу країни" в новом сезоне.

"Шикарная девушка, чудесная певица)", "Это вообще законно быть такой идеальной?", "Удивительная", " Сногсшибательная", Юлия, вы просто ангел", "Что за Боги так примарафетили Богиню?", "До сих пор жду вас в тренерском кресле "Голоса країни". Надеюсь, в следующем сезоне это осуществится", - писали в комментариях под постом певицы.