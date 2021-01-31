Судья «Мастер Шеф» Владимир Ярославский поделился рецептом вкуснейшего лукового супа

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм он опубликовал пошаговые инструкции, которые помогут любому приготовить этот шедевр у себя дома.

Для приготовления вам понадобится:

500 гр лука,

60 гр сливочного масла,

20 гр оливкового масла,

10 гр сахара,

750 гр насыщенного бульона,

75 гр белого сухого вина,

1 ст. ложка коньяка,

перец, мускатный орех, тимьян,

хлеб,

100 гр сыра грюйер.

По словам Ярославского, бульон можно сделать из куриных костей и крыльев. Также можно использовать говяжий бульон. Лук нужно нарезать соломкой и поджарить на сковороде около 35-45 минут. Через 20 минут жарки огонь нужно уменьшить, не давая луку подгорать. Когда лук готов, добавьте в зажарку сахар, перец, тимьян, после чего вливайте коньяк, и через минуту белое вино.

Дайте вину испариться, после чего добавляйте к луку бульон. Налейте в супницу суп, положите сверху кусочек хлеба и посыпьте его сыром. Дальше снова налейте суп, положите хлеб и сыр. Отправьте суп в духовку, чтобы сыр запекся до румяной корочки.

«Это объедение!», - добавил Ярославский.

Он также отметил, что этот суп будет очень актуальным для людей с похмельем.

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