Судья «Мастер Шеф» Владимир Ярославский поделился рецептом вкуснейшего лукового супа
Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм он опубликовал пошаговые инструкции, которые помогут любому приготовить этот шедевр у себя дома.
Для приготовления вам понадобится:
- 500 гр лука,
- 60 гр сливочного масла,
- 20 гр оливкового масла,
- 10 гр сахара,
- 750 гр насыщенного бульона,
- 75 гр белого сухого вина,
- 1 ст. ложка коньяка,
- перец, мускатный орех, тимьян,
- хлеб,
- 100 гр сыра грюйер.
По словам Ярославского, бульон можно сделать из куриных костей и крыльев. Также можно использовать говяжий бульон. Лук нужно нарезать соломкой и поджарить на сковороде около 35-45 минут. Через 20 минут жарки огонь нужно уменьшить, не давая луку подгорать. Когда лук готов, добавьте в зажарку сахар, перец, тимьян, после чего вливайте коньяк, и через минуту белое вино.
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Дайте вину испариться, после чего добавляйте к луку бульон. Налейте в супницу суп, положите сверху кусочек хлеба и посыпьте его сыром. Дальше снова налейте суп, положите хлеб и сыр. Отправьте суп в духовку, чтобы сыр запекся до румяной корочки.
«Это объедение!», - добавил Ярославский.
Он также отметил, что этот суп будет очень актуальным для людей с похмельем.
Напомним, что Ярославский раскрыл самый простой рецепт паштета из куриной печени: "Очень нежный".
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