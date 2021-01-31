Дочь легенды украинского кино Ольги Сумской, актриса Антонина Паперная рассказала, почему не распространяется по поводу личной жизни

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала фото, на котором предстала в повседневном образе. Немного растрепанная звезда сидела за столом в полосатой кофточке.

«Спасибо за такое количество вопросов, мне приятно, что вам интересно. Но, чтобы ответить на все, необходимо потратить весь день. Многие, конечно же, спрашивают про семью. Я довольно закрытый человек, и не люблю жить напоказ. Мне кажется, каждый имеет право на приватность и на своё личное пространство. Уж такая вот я», - призналась Паперная.

В комментариях актрисе оставили массу хороших отзывов, но нашлись и те, кто больно уколол артистку, напомнив, что отец ее детей Владимир Яглыч до сих пор не оформил с ней отношения официально.

«Все правильно! Счастье любит тишину», «Какое красивое фото, такая нежность», «И это правильно», «Ваша мама в последнем интервью рассказывала, что вы очень ждёте предложения от Владимира. Дети есть, а жениться он не торопится, хотя на Ходченковой женился сразу и детей не было», «Однозначно верный выбор», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что Владимир Яглыч был несколько лет женат на звезде фильмов «Квартал 95» Светлане Ходченковой. Кстати, фаны отмечают, что Ходченкова и Паперная очень похожи между собой.

Напомним, что неулыбчивая дочка Ольги Сумской хвастнула подарком, заставив говорить о себе: «Все время грустная…».

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