Дочка легенди українського кіно Ольги Сумської, актриса Антоніна Паперна поділилася спільним фото зі своєю крихіткою-донькою
Як передає Рoliteka.net, у себе в Instagram 30-річна красуня поділилася кадром зі своєю донькою Євою. Тоня сиділа на кріслі, а дівчинка тягнула до неї ручки і намагалася обійняти маму. Варто відзначити, що молода мама виглядала щасливою, хоч і намагалася ухилитися від спритного малятка.
"А у вас там як вечір п'ятниці проходить?",- підписала фото зірка.
У коментарях Антоніні залишили кілька приємних відгуків. Багато шанувальників зізналися, що проводять вечір точно так само.
"Чудові які!", "Вся в турботах", "яка красуня", - пишуть користувачі Мережі.
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Як відомо, дочка Сумської живе і будує кар'єру в Росії. Справа в тому, що з 2015 року вона почала зустрічатися із зіркою російського кіно Володимиром Ягличем. У 2017 році у пари народилася дочка Єва, а навесні 2020 року Антоніна подарувала акторові сина Данила.
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