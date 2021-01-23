Дочка легенди українського кіно Ольги Сумської, актриса Антоніна Паперна поділилася свіжим кадром

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram 30-річна зірка опублікувала фото, на якому позувала, сидячи в машині. Тоня була одягнена в тепле пальто. Волосся красуні було розпущене. Артистка вирішила похвалитися подарунком - букетом свіжих весняних квітів, які вона тримала в руках.

"Під такими фоточками прийнято писати якісь зефірні фразочки, щось із серії "скоріше б весна", але ні, не буду квапити події. Треба тут і зараз. Бути в моменті. Цінувати. Любити. Кайфувати. Думка пісні ясна?))",- підписала фото актриса.

У коментарях їй залишили масу відгуків і компліментів. Не стрималася навіть мама артистки. "До чого ж хороша, доця", - написала вона.

"Мамина красуня", "Ви Тоня як завжди гарні!", "Красуня, розумничка, шикарна, турботлива мама, щастя вам і благополуччя всій Вашій родині", "ви весь час сумна?", "Ви - сама Весна», «чудова Тоня», - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, дочка Сумської з 2015 року зустрічається і живе в цивільному шлюбі з російським актором Володимиром Ягличем. Актриса живе і працює в Росії, тому нечасто бачиться з матір'ю.

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