Ушел из жизни отец известного украинского оперного исполнителя Василия Спивака, Ярослав Слипак

Мужчина умер 31 января, всего через неделю после 80-летия. О трагическом происшествии на официальном сайте сообщила пресс-служба Львовского городского совета.

Ярослав Слипак был специалистом производственного подразделения, у него остались жена Надежда и сын Орест.

"Большая потеря для семьи, друзей, для жены и сына. Искренние соболезнования и большая благодарность за стойкую и настоящую позицию относительно своей страны. Потому что только твердая духом человек мог воспитать настоящего Героя", - идет речь в сообщении.

На своей странице в "Фейсбук" о покойном высказался бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян:

"Теперь они вместе. Сегодня ночью умер отец Василий Слепыш - Yaroslav Slipak. Ему было 80 лет. Он был очень порядочным и отзывчивым человеком. Всю жизнь тяжело работал, воспитал двух замечательных сыновей и больше всего любил Украину. Вечная память".

Василий Слипак был солистом Парижской национальной оперы (бас-баритон), в 2015 году отправился защищать украинцев на Донбасс, получил позивной "Миф". Певец трижды побывал на фронте, 29 июня 2016 года он погиб от снайперского выстрела во время боя. В 2017 году добровольцу посмертно присвоили звание Героя Украины.

Многие пользователи Сети соболезнуют семье Ярослава Слипак и оставили много скорбных комментариев:

"Вечная память. Отец идет к сыну"; "Светлая память... Искренние соболезнования родным и близким..."; "Вечная память отцу, который воспитал такого сына..."; "Спасибо Вам за все, что Вы сделали для Украины!!!"; "Достойных сыновей вырастил"; "Светлая память господину Ярославу. Сейчас он рядом с Василием, пусть им там будет хорошо!"; "Вместе они счастливы, на небе всем хорошо".

Напомним, перестало биться сердце известного музыканта, подарившего миру многие хиты.

Как сообщала Politeka, оборвалась жизнь творца культового сериала, который цитируют миллионы.

Также Politeka писала, что ушел из жизни музыкант культовой группы, его хиты знали наизусть.