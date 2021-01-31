Украинская певица Даша Астафьева высказалась о своем одиночестве с помощью нового пикантного образа

Как передает Politeka.net, артистка выложила на своей странице в соцсети "Инстаграм" серию фото, для которых нарядилась в просторный полосатый костюм серого цвета и короткий черный топ. Она дополнила свой лук элегантной короткой прической и крупными кольцами сережек.

Во время фотосессии Даша Астафьева присела на пол и приспустила пиджак до самых локтей и позволила поклонникам любоваться своими внушительными формами в декольте. На некоторых кадрах звезда вовсе сняла верхнюю часть наряда и крепко прижала ее к груди, будто обнимая.

"Почему ты все ещё не замужем?! Почему у тебя все ещё нет детей?!". Слабонервным настоятельно рекомендую пролистывать! Неприятно, но что уж там, давайте всё-таки поговорим и, может, вместе позабудем. Искренние и смелые вы мои. Мои настолько, что отметая любые рамки приличия, сметаете все границы допустимого на своём пути", - поделилась своими переживаниями Даша Астафьева. - "Давайте посмотрим на фото. На нем человек, достигший возраста, когда, порой, даже само слово "возраст" может принести невыносимую боль. Узнаете ли вы в этом фото себя? Часто ли вас "бьют" по морде этой фразой? Ведь проблема даже не в самом вопросе или ответе на него, проблема глубже — в самом желании всадить вас в давно устаревший шаблон с высоты своей тупости. Как же всё-таки подчистую вырвать из себя такое восприятие?".

Многие фанаты поддержали исполнительницу в комментариях к посту:

"Ты мой вечномолодой пончик с кокосом!!!"; "Даша, какая ты красивая всегда. Я в шоке!😍"; "Даша, Вы прекрасны и я понимаю Вас! Потому что мишень со стороны недалёких людей"; "Сильнейшая съёмка!!!"; "Очень круто. И так хочется видеть горящие глаза"; "Даша чем-то похожа на Монику Беллуччи".

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