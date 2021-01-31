Ведущий Юрий Горбунов заинтриговал совместным снимком с бывшим тренером шоу "Голос країни" Даном Баланом
Фотографию из закулисья шоумен выложил на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net
Как известно, 24 января на телеканале "1+1" стартовал 11 выпуск вокального телешоу "Голос країни" под названием "Перезагрузка".
Телеведущие всячески интригуют публику, выкладывая различные фотографии с нашумевшего проекта.
«Вы просили Селфи с Даном! Пожалуйста!», - подписал шоумен.
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На фото представлены Юрий Горбунов, его со ведущая и супруга Катя Осадчая, а в центре позирует молдавский поп-певец Дан Балан. По всей видимости, он посетил шоу в качестве гостя , ведь как известно, в этот раз кресло судей заняли Олег Винник, Надя Дорофеева, Монатик и Тина Кароль.
Поклонники принялись комментировать увиденное.
"Три звезды, это круто", "А чем Дан занимается в Украине? Что делает?", " Так Дан с Тиной или нет?", "А Тину где потеряли, сам так с Катей, неправильно как то", - пишут люди.
Ранее мы сообщали, что до этого Горбунов выкладывал совместное фото с Олегом Винником.
«Фото с повелителем волчиц !! Прикладывайте слабые места-фото целительное😎И не забудьте 24 января, в это воскресенье посмотреть Голос -11 сезон !!», - шутливо подписал Юрий Горбунов.
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