Ведущий Юрий Горбунов заинтриговал совместным снимком с бывшим тренером шоу "Голос країни" Даном Баланом

Фотографию из закулисья шоумен выложил на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net

Как известно, 24 января на телеканале "1+1" стартовал 11 выпуск вокального телешоу "Голос країни" под названием "Перезагрузка".

Телеведущие всячески интригуют публику, выкладывая различные фотографии с нашумевшего проекта.

«Вы просили Селфи с Даном! Пожалуйста!», - подписал шоумен.

На фото представлены Юрий Горбунов, его со ведущая и супруга Катя Осадчая, а в центре позирует молдавский поп-певец Дан Балан. По всей видимости, он посетил шоу в качестве гостя , ведь как известно, в этот раз кресло судей заняли Олег Винник, Надя Дорофеева, Монатик и Тина Кароль.

Поклонники принялись комментировать увиденное.

"Три звезды, это круто", "А чем Дан занимается в Украине? Что делает?", " Так Дан с Тиной или нет?", "А Тину где потеряли, сам так с Катей, неправильно как то", - пишут люди.

Ранее мы сообщали, что до этого Горбунов выкладывал совместное фото с Олегом Винником.

«Фото с повелителем волчиц !! Прикладывайте слабые места-фото целительное😎И не забудьте 24 января, в это воскресенье посмотреть Голос -11 сезон !!», - шутливо подписал Юрий Горбунов.

Напомним, что Осадчая и Горбунов разоткровенничались на "Голосі країни", Балан вернулся на проект: «Это будет разрыв»

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