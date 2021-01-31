Модель Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", сверкнула формами в смелом наряде
Как передает Politeka.net, красотка разместила на своей странице в социальной сети "Инстаграм" серию новых фото в купальнике. На этот раз девушка надела светло-желтый костюм-боди на молнии, который лишь слегка прикрыл ее бюст и максимально обнажил талию. Девушка также дополнила свой внешний вид именным ожерельем не шее и солнцезащитными очками, которые прикрепила к волосам на макушке.
Позируя для фото, Деми Роуз расстегнула молнию на груди и открыла волнительный вид на свою грудь, кажется, что она едва не выпрыгивает из слабых оков купальника. На одном из фото модель взглянула прямо в камеру, показав свои темные глаза, а на другом зажмурилась поправила руками волосы.
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Пользователи социальной сети засыпали красавицу приятными комментариями, оценив ее пикантный образ:
"2 фото, просто сияй 🔥🤩!"; "Полный снимок, пожалуйста"; "Цветок"; "Великолепная завораживающая и манящая"; "Абсолютно потрясающе"; "Мощная женщина"; "Завораживающая красота"; "Я с тобой в этих позитивных флюидах, потому что они нам нужны !!"; "Прекрасное лицо и глаза"; "Боже, ты прекрасна"; "Такая сияющая"; "Прелестные изгибы"; "Ты сбросила вес?"; "Второй более чувственный"; "Волшебная женщина, милая и сладкая принцесса 😍🥰😍🥰"; "О, любовь моя ... ты выглядишь жарко"; "Настоящая богиня"; "Какие богатые формы, соблазнительная женщина"; "Красота - могучая сила, улыбка - ее меч"; "Самый простой наряд на тебе выглядит так жарко, что это обожгло душу!".
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