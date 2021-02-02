Известная модель Оливия Калпо, которая в 2012 году стала "Мисс Вселенной", показала себя на отдыхе

На фото Оливия позировала в белом бикини, накидке, которую подвязала на ягодицах, и шляпке. Звезда сидела на коленках и расставила ножки, а в руках держала бокал с напитком. Калпо улыбалась, хвастаясь плоским животиком и точеной фигурой, благодаря чему кадры получились очень увлекательными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Кисло-сладкий", - подписала звезда фотографию.

"Ох, привет", "Это моя детка", "Следующий уровень", "Ты прекрасная", "Очень хорошо", "Вы делаете вид шляпы-ведра", "Подавляющее", "надеюсь, это апельсиновая водка", "Скажите, пожалуйста, откуда у вас цепочка ?! Такая красивая", "буквально самый красивый человек в мире", "Ты сладкая и кислая", "Оливия ты красивая", "Красиво и соблазнительно! Это тоже красивый фон!", "Откуда украшения для тела", "Кошачья мамочка", "Безумно красивая! Завидую всему солнышку!".

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В этот раз искусительница предстала в белом наряде без белья. Это был сарафанчик, держащийся на тончайших бретельках, которые, казалось, вот-вот соскользнут с плечей.

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