Жаркие кадры уже в сети

Певица и победительница "Танців з зірками" Санта Димопулос похвасталась, как проводила время в отпуске

Экстремальные кадры она опубликовала в своем личном Instagram.

На ролике отчетливо видно, как украинская звезда Санта Димопулос в специальной экипировке решила получить дозу адреналина на экстремальном аттракционе.

Атрракцион представляет из себя зиплайн, протянутый под углом 16 градусов между небоскребами (46-й этаж) над причалом Дубая.

По словам Санты Димопулос, протяженность маршрута составляет один километр, а максимальная скорость достигает 80 км/ч.

«Может кто-то ответит на мой вопрос в этом видео «Боже, зачем я это делаю?», - подписала певица экстремальное видео в своем микроблоге.

Пользователям понравилась публикация Димопулос и они завалили ее лайками с восторженными комментариями.

"Очень-очень круто", "Вам не хватает адреналина", "Обалдеть...", "Похоже, вам совсем не страшно", "Сумасшедшая, я после тебя тоже так захотела", "Аааа...как круто! Вы очень смелая,я бы не смогла. По доброй воле это сделать", "Разве не кайф? Ради эмоций", "Моя мечта", - написали они под публикацией.

Ранее мы также рассказывали, что Санта Димопулос набрала лишние килограммы, и ей пришлось возвращать свою прежнюю форму.

Поэтому звезда решила раскрыть фанатам некоторые секреты.

Димопулос стала придерживаться правильного питания (каши, салаты, овощи, яйца, рыба), спорт пять раз в неделю, делала процедуры по телу (массаж, растирание щеткой, баня, обертывания, аппаратный массаж), вакуум, чтобы убрать живот и укрепить внутренние мышцы.

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