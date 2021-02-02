Певица и победительница "Танців з зірками" Санта Димопулос похвасталась, как проводила время в отпуске
Экстремальные кадры она опубликовала в своем личном Instagram.
На ролике отчетливо видно, как украинская звезда Санта Димопулос в специальной экипировке решила получить дозу адреналина на экстремальном аттракционе.
Атрракцион представляет из себя зиплайн, протянутый под углом 16 градусов между небоскребами (46-й этаж) над причалом Дубая.
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По словам Санты Димопулос, протяженность маршрута составляет один километр, а максимальная скорость достигает 80 км/ч.
«Может кто-то ответит на мой вопрос в этом видео «Боже, зачем я это делаю?», - подписала певица экстремальное видео в своем микроблоге.
Пользователям понравилась публикация Димопулос и они завалили ее лайками с восторженными комментариями.
"Очень-очень круто", "Вам не хватает адреналина", "Обалдеть...", "Похоже, вам совсем не страшно", "Сумасшедшая, я после тебя тоже так захотела", "Аааа...как круто! Вы очень смелая,я бы не смогла. По доброй воле это сделать", "Разве не кайф? Ради эмоций", "Моя мечта", - написали они под публикацией.
Ранее мы также рассказывали, что Санта Димопулос набрала лишние килограммы, и ей пришлось возвращать свою прежнюю форму.
Поэтому звезда решила раскрыть фанатам некоторые секреты.
Димопулос стала придерживаться правильного питания (каши, салаты, овощи, яйца, рыба), спорт пять раз в неделю, делала процедуры по телу (массаж, растирание щеткой, баня, обертывания, аппаратный массаж), вакуум, чтобы убрать живот и укрепить внутренние мышцы.
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