Известная украинская телеведущая Татьяна Воржева, которая запомнилась многим своим участием в «Фабрике звезд», показала фигуру на мечтательном фото

Популярная красотка, которую из-за внешнего сходства часто называют «украинской Анджелиной Джоли», поделилась новым постом в разделе Сториз своего Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, Воржева решила показать, как выглядят ее мечты. Она поделилась архивным фото, на котором позирует на берегу моря под палящим солнцем. На снимке звезда расслабленно лежит на песке, наслаждаясь загаром.

На ней черный наряд в виде короткого топика и юбки, которая соблазнительно оголяет ноги красотки. Главным акцентом ее образа стал крупный белый цветок на груди.

«В душе», - мечтательно подписала снимок Воржева.

Судя по всему, именно о таком времяпровождении мечтает ведущая в холодный февральский день.

Ранее мы писали, что Воржева поделилась ярким фото, а также обратилась к своим поклонникам.

Так, знаменитость подчеркнула, что в 2021 году важно найти в себе силы преодолеть последствия предыдущего года.

Она также опубликовала архивный снимок, сделанный в жаркое время года. На снимке ведущая припала к земле в жизнерадостном красном платье с открытой спиной.

Ведущая выбрала для фото необычную позу: она села на колени и буквально «сложилась» пополам.

Напомним, украинская Анджелина Джоли позволила лишнего, приласкав себя перед зеркалом: "Какие движения...".

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