Партнер Юлии Саниной по «Танцях з зірками», украинский хореограф Дмитрий Жук впечатлил дерзкой фотосессией в окне

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм мужчина опубликовал несколько фото, которые всполошили поклонниц. Жук был обнаженным, на его теле красовались многочисленные тату. Он высунулся из окна и вытянул руки. Складывалось впечатление, что он сейчас полетит.

Танцор закрыл глаза, что сделало его фото еще более загадочным.

«Окрыляет», - коротко подписал фото Дмитрий Жук.

В комментариях мускулистому красавцу оставили массу приятных слов.

«Некоторые люди могут заснуть где угодно», «Супер», «Улетел», «Какой красавчик», - пишут пользователи сети.

Как известно, Дмитрий Жук в паре с Юлией Саниной дошел до финала «Танців з зірками». Им пророчили победу, но в итоге победительницей шоу стала Санта Димопулос.

Ранее мы писали, что Дмитрий Жук впечатлил откровенной фотосессией. Мужчина полностью разделся, прикрыв свое достоинство клеенкой. На этом фото танцор впечатлил уровнем откровенности. Стоит отметить, что мужчина находится в отличной физической форме.

Напомним, что партнер Саниной по «Танцях з зірками» спустил штаны, впечатлив железным торсом: «Я сам не знаю своих…».

Также Politeka писала, что мускулистый партнер Саниной по "Танцям з зірками" остудил свой пыл под струями воды: "Все как в тумане...".

А еще Politeka сообщала, что партнер Саниной по «Танцях з зірками» подкрался сзади, заставив звезду попотеть: мужу такое бы не понравилось.