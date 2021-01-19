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Танцюрист і хореограф Дмитро Жук, з шоу "Танці з зірками", збентежив занадто відвертим кадром

Як передає Politeka.net, зірка опублікував провокативне фото в "сторіз" в Instagram, на якому показав, як приймає душ.

Заради гарячого кадру, партнер співачки Юлії Саніної (в сьомому сезоні "Танців з зірками") скинув зайвий одяг і підставився під струмінь води. Дмитро блиснув м'язистим тілом. Інтимне освітлення та клуби пару додали пікантності.

Від цього фото, що межує з непристойністю, може запаморочиться голова - все як у тумані.

Примітно, що Жук виставив настільки спокусливий кадр, йдучи на поводу у зацікавленої публіки.

"Які фото запостити?", - запитував танцюрист у фоловерів, на що отримав пряму відповідь: "В душі".

Зазначимо, Дмитро Жук з 2017-го щорічно бере участь у "Танцях з зірками". Його партнерками були співачки Камалія, Злата Огневич, телеведуча і актриса Людмила Барбір і останньою - солістка The Hardkiss Юлія Саніна. Саме з нею хореограф розкрився повністю і майже домігся першого місця (Юлія і Дмитро опинилися на другій позиції, хоча багато хто пророкував їм перемогу).

Крім кар'єрного росту "Танці з зірками" дали Дмитру ще й дружину. На цьому проекті танцюрист познайомився з колегою Яною Цибульською. У 2018 році прямо посередині проекту, в проміжку між постійними тренуваннями і ефірами, танцюристи оголосили про своє весілля.

Дмитро, як володар завидної спортивної фігури, часом радує публіку пікантними фото в Instagram. Нещодавно він повністю роздягнувся, прикривши найінтимніше місце шматком клейонки.

Нагадаємо, що чоловік Саніної показав крихту, яку обожнює, і це не Юля: «його можна зрозуміти».

Як повідомляла Politeka, партнер Саніної по "Танцях з зірками" спустив штани, вразивши залізним торсом: "я сам не знаю своїх...".