Есть на что засмотреться

Танцор и хореограф Дмитрий Жук, из шоу "Танці з зірками", обескуражил слишком откровенным кадром

Как передает Politeka.net, звезда опубликовал провокативное фото в "сториз" в Инстаграм, на котором показал, как принимает душ.

Ради горячего кадра, партнер певицы Юлии Саниной (в седьмом сезоне "Танців з зірками") скинул лишнюю одежду и подставился под струю воды. Дмитрий блеснул мускулистым телом. Интимное освещение и клубы пара придали пикантности.

От этого фото, граничащего с неприличием, может помутиться сознание - все как в тумане.

Примечательно, что Жук выставил столь соблазнительный кадр, идя на поводу у заинтересованной публики.

"Какие фото запостить?", - спрашивал танцор у фолловеров, на что получил прямой ответ: "В душе".

Отметим, Дмитрий Жук с 2017-го ежегодно участвует в "Танцях з зірками". Его партнершами были певицы Камалия, Злата Огневич, телеведущая и актриса Людмила Барбир и самой последней - солистка The Hardkiss Юлия Санина. Именно с ней хореограф раскрылся полностью и почти добился первого места (Юлия и Дмитрий очутились на второй позиции, хотя многие пророчили им победу).

Кроме карьерного роста "Танці з зірками" дали Дмитрию еще и жену. На этом проекте танцор познакомился с коллегой Яной Цыбульской. В 2018 году прямо посередине проекта, в промежутке между постоянными тренировками и эфирами, танцоры объявили о своей свадьбе.

Дмитрий, как обладатель завидной спортивной фигуры, порой радует публику пикантными фото в Инстаграм. Недавно он полностью разделся, прикрыв самое интимное место куском клеенки.

Напомним, что муж Саниной показал крошку, которую обожает, и это не Юля: «Его можно понять».

Как сообщала Politeka, партнер Саниной по «Танцях з зірками» спустил штаны, впечатлив железным торсом: «Я сам не знаю своих…».