Партнер Юлії Саніної по "Танцях з зірками", український хореограф Дмитро Жук вразив ексклюзивними кадрами зі співачкою

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram хореограф затіяв гру з шанувальниками. Йому повинні були написати дату, а він публікував фото або відео, зроблені в цей день.

Як з'ясувалося, 26 серпня 2020 року Жук вже щосили займався з Юлією Саніною, з якою в подальшому дійшов до фіналу шоу. На архівному відео, яке він опублікував, Юлія сиділа в танцювальному залі з широко розставленими ногами. Артистка тягнулася вперед, намагаючись поліпшити свою розтяжку.

Відданий партнер допомагав їй. Він навалився на Юлію ззаду, трохи продавлюючи її вперед, щоб розтяжка була ефективною. На відео видно, що Саніна дуже старається, але їй доводиться попітніти і потерпіти біль, щоб домогтися потрібного ефекту.

Незважаючи на робочий підтекст відео, воно вийшло досить бешкетним і грайливим. Видно, що Юлії та Дмитру подобається компанія один одного. Напевно, чоловікові Саніної і колезі по групі Валу не сподобалося б таке тренування. Особливо, враховуючи той факт, що він хотів Юлі в пару одруженого хореографа.

Нагадаємо, що чоловік Саніної з "Танців з зірками" показав крихітку, яку обожнює, і це не Юля:"його можна зрозуміти".

Як повідомляла Politeka, Юлія Саніна з "Танців з зірками" схвилювала похмурим виглядом і одкровенням: "якими б ви не були сильними...".

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