Скандальная герцогиня Сассекская Меган Маркл отличилась еще одним шагом, который идет вразрез с традиционным поведением членов королевской семьи

Как стало известно, принц Гарри и его жена спустя месяц после рождения своего первенца Арчи внесли изменения в его официальное свидетельство о рождении, сообщает The Sun.

Так, Меган Маркл убрала свое имя из графы «мать», оставив там лишь титул – Ее Королевское Высочество герцогиня Сассекская.

Источник отметил, что этот поступок стал беспрецедентным шагом. По его мнению, Маркл могла использовать такой ход, чтобы в очередной раз уколоть Кейт Миддлтон, которая вписывала в свидетельства о рождении детей свое полное имя.

Однако, у поступка Меган Маркл может быть и еще одно объяснение. Так, по словам источника, жена принца Гарри может в какой-то степени отдавать дань его покойной матери - принцессе Диане. Ведь, как известно, она часто называла себя только своим титулом - Ее Королевское Высочество принцесса Уэльская.

Как известно, свидетельство о рождении Арчи было зарегистрировано 7 мая 2019 года – на следующий день после появления наследника принца Гарри на свет. Родители решили изменить документ 5 июня.

Писательница леди Колин Кэмпбелл прокомментировала этот инцидент, назвав его крайне необычным. Она также предположила, что герцогиня и ее супруг хотели таким образом снова отличиться и показать свою непохожесть на принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

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