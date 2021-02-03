Известная модель Оливия Калпо, которая получила титул "Мисс Вселенная 2012", показала себя на отдыхе

На фото Оливия позировала в мини-платье белого цвета и без белья. Красотка стояла в босоножках на ступеньках, держа что-то в руке. Девушка сразу привлекла внимание роскошными ножками. На других кадрах Калпо уже сняли со спины и можно заметить, что платье еле прикрыло пятую точку модели. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 100 тысяч лайков и написали комментарии:

"Не могли бы вы быть еще красивее !!!!", "Оглушающая", "Мой любимый бренд!", "Очень красивые картинки", "Натуральная девушка", "Восхищая, как всегда", "Великолепная красотка", "Красивые картинки", "Ты такая шикарная", "Мечта подходит. Совершенство с головы до ног", "Я очень люблю это платье", "Ты потрясающая", "Ты всегда выглядишь так безупречно, просто великолепно", "Ты не из этого мира".

Мы писали, что Оливия Калпо, американская модель и актриса соблазнила своими невероятными формами.

Модель опубликовала жаркое фото в блестящем купальнике. Оливия позировала в топе с длинными рукавами с приспущенными плечами.

Звезда надела плавки, натянув их выше бедер, подчеркнув идеальные формы. Завершили образ различные украшения, в том числе бирюзовые серьги и ожерелье.

Напомним, "Мисс Вселенная" Оливия Калпо приковала к себе взгляды, раздвинув ножки в мини-бикини

А еще Politeka писала, что "Мисс Вселенная" Оливия Калпо заставила глотать слюнки, показав аппетитный бюст

Также Politeka сообщала, что "Мисс Вселенная" Оливия Калпо соблазнила формами в расстегнутой рубашечке



