Известная фитнес-тренер и модель Екатерина Усманова показала роскошный отдых с любимым мужчиной и ребенком

Как передает Politeka.net, красотка разместила на своей странице в соцсети "Инстаграм" серию курортных фото, сделанных на Мальдивских островах. Семейство отправилось на прогулку по побережью и продемонстрировало настоящую идиллию.

Так Екатерина Усманова покрасовалась в ярко-красном купальнике, который подчеркнул ее накачанные ягодицы и стройную фигуру, ее муж Павел выбрал просторные черные шорты и белую футболку, завязав ее на поясе. Малышка порезвилась в одних трусиках. Счастливая троица прошлась по пляжу и насладилась тенью под пальмами. В какой-то момент мускулистый Павел взял Екатерину за бедро, приподнял ее ногу и нежно обнял на глазах у ребенка.

"Если хочешь идти быстро- иди один. Если хочешь идти далеко- идите вместе 💚 Как вам - проще одной или проще замужем!? Мне Одной тоже классно, я вообще обожаю свободу и уединение, с 15 лет обеспечиваю себя самостоятельно, но при этом я никогда не была одна. Мой один брак плавно перетекал в другой(этот 3) 🤷🏼‍♀️ хотя, отвечаю, каждый раз думала, что больше ни за что... Мы с Пашей можем жить друг без друга. Мы не зависим ни материально, ни эмоционально друг от друга. Мы просто каждый день выбираем друг друга. Выбираем сегодня друг друга любить, ценить и уважать", - высказалась Усманова о своих отношениях.

Многие комментаторы разделили позицию модели и оценили ее внешний вид на отдыхе:

"Вы молодец, такая мудрая!"; "Вы чудесный союз❤️просто вы... выросли"; "Дочка так мило наблюдает за родителями"; "Самое главное, что в семье дети должны видеть любовь мамы и папы, это учит их способности любить) Поля так умиленно смотрит на Вас на последнем фото"; "На втором и третьем фото прям напомнили фильм Голубая лагуна".

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