Американская актриса Мэделин Петш, которая недавно завершила съемки в первой части сериала «Ривердейл» 5 сезон, удивила мрачным образом

В детстве актриса постоянно комплексовала из-за своей внешности, а одноклассники дразнили ее из-за необычного-яркого цвета волос. Сейчас же все изменилось и теперь Мэделин считается одной из самых стильных молодых актрис. Девушка не только способна покорить яркими нарядами, но и естественной красотой.

Как можно заметить, без макияжа Петш выглядит довольно мило и нежно. А вот без накладных ресниц, с легким мейком с акцентом на подкрашенные брови и небольшие стрелки, девушка выглядит еще и женственно. Тем не менее, в новом небольшом ролике в разделе Стори уставшая знаменитость озадачила печальным видом.

Несмотря на легкий макияж, скрыть усталость Мэделин полностью не удалось. Однако пользователи могли оценить внешность звезды в целом, ведь без накрашенных губ она выглядела и правда мило.

Зрители часто ставят под сомнение естественность внешности Петш и предполагают, что ее губы, волосы и ресницы – результат работы специалистов индустрии красоты, поэтому к ним всегда приковано много внимания.

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«Королева; Королева😍 дважды😍❤️; Мой ребенок ❤️ крошке пора на отдых; Woooow😘; Моя королева роз; Пчелиная матка 🐝; Красиво💜 почему она такая стильная; она такая великолепная 👑❤ Любовь 😍; следующий эпизод пожалуйста; Королева ❤; Не могу дождаться, когда эта крошка превзойдет всех», - пишут фанаты.

Напомним, что Мэделин Петш из «Ривердейл» заподозрили в пластике после селфи без макияжа

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