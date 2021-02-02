Жена украинского певца Виктора Павлика, Екатерина, поделилась секретом материнского счастья

Как пишет Politeka.net, 26-летняя беременная девушка выложила в микроблоге "Инстаграм" новые фото, сделанные во время прогулки по Киеву. Она выбралась подышать свежим воздухом вместе с Виктором Павликом, нарядившись в красную зимнюю куртку, просторные черные штаны, розовую шапку и разноцветный платок.

Екатерина, которая взяла фамилию мужа только через полгода после свадьбы, с радостной улыбкой позировала на фоне Михайловского Золотоверхого собора. В описании она поделилась, что доставляет ей наибольшее удовольствие во время беременности.

"Что самое главное для будущей мамы? Приятные эмоции, солнышко и любимый рядом 💕💕💕 Спасибо, вселенная, за всё", - подчеркнула Екатерина.

Пользователи социальной сети высказались о внешнем виде девушки в комментариях и пожелали ей всего наилучшего:

"Вы прекрасны 🤗🎀"; "будьте счастливы и здоровы всегда!"; "Пузики-карапузики"; "Вы молодцы!хорошего настроения и положительных эмоций"; "Красавица"; "Очень идёт цвет курточки".

В мае 2020 года 54-летний Виктор Павлик сыграл свадьбу со своим концертным, которая заявила, что с детства была его фанаткой. А недавно стало известно, что Екатерина забеременела и уже находится на пятом месяце. Пара вместе с родственниками уже узнали пол ребенка и выбрали имя, однако не раскрывают его до рождения малыша.

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