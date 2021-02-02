А с виду не скажешь

Партнер Юлии Саниной по «Танцях з зірками», украинский хореограф Дмитрий Жук решился на откровенный разговор со своими поклонниками

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм мужчина затеял рубрику ответов на вопросы. Хореограф старался честно отвечать на вопросы, которые оставляли ему поклонники.

«Когда-нибудь был комплекс по поводу внешности?», - спросил один из поклонников.

«Конечно был…И до сих пор есть какие-то комплексы по поводу внешности. Раньше очень сильно комплексовал по поводу своих ушей», - признался Жук.

Кроме этого, поклонники поинтересовались, во сколько лет Дмитрий начал заниматься танцами.

«Танцами начал заниматься в 7 лет, мне сейчас 25…Посчитай, сколько лет я танцую?», - подытожил хореограф.

Стоит отметить, что в последнее время Дмитрий Жук будоражит сеть откровенными снимками. Хореограф постит у себя в Инстаграм фото, на которых позирует полностью обнаженным. Благодаря регулярным физическим нагрузкам Жук находится в отличной физической форме. Это прекрасно видно на фото – его мускулы, железный торс и красивые руки. Поклонницы сходят с ума от молодого танцора.

Как известно, Дмитрий Жук в паре с Юлией Саниной дошел до финала танцевального шоу, заняв второе место.

Напомним, что партнер Саниной по «Танцях з зірками» скинул всю одежду ради горячего кадра, женщины ахнули: «Здесь слова лишние…».

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