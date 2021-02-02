Партнер Юлии Саниной по «Танцях з зірками», украинский хореограф Дмитрий Жук решился на откровенный разговор со своими поклонниками
Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм мужчина затеял рубрику ответов на вопросы. Хореограф старался честно отвечать на вопросы, которые оставляли ему поклонники.
«Когда-нибудь был комплекс по поводу внешности?», - спросил один из поклонников.
«Конечно был…И до сих пор есть какие-то комплексы по поводу внешности. Раньше очень сильно комплексовал по поводу своих ушей», - признался Жук.
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Кроме этого, поклонники поинтересовались, во сколько лет Дмитрий начал заниматься танцами.
«Танцами начал заниматься в 7 лет, мне сейчас 25…Посчитай, сколько лет я танцую?», - подытожил хореограф.
Стоит отметить, что в последнее время Дмитрий Жук будоражит сеть откровенными снимками. Хореограф постит у себя в Инстаграм фото, на которых позирует полностью обнаженным. Благодаря регулярным физическим нагрузкам Жук находится в отличной физической форме. Это прекрасно видно на фото – его мускулы, железный торс и красивые руки. Поклонницы сходят с ума от молодого танцора.
Как известно, Дмитрий Жук в паре с Юлией Саниной дошел до финала танцевального шоу, заняв второе место.
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