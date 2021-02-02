Партнер Юлії Саніної по "Танцях з зірками", український хореограф Дмитро Жук вразив зухвалою фотосесією у вікні

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram чоловік опублікував кілька фото, які сполохали прихильниць. Жук був оголеним, на його тілі красувалися численні тату. Він висунувся з вікна і витягнув руки. Складалося враження, що він зараз полетить.

Танцюрист закрив очі, що зробило його фото ще більш загадковим.

"Окриляє", - коротко підписав фото Дмитро Жук.

У коментарях м'язистому красеню залишили масу приємних слів.

"Деякі люди можуть заснути де завгодно», «Супер», «полетів», "який красень", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Дмитро Жук у парі з Юлією Саніною дійшов до фіналу «Танців з зірками». Їм пророкували перемогу, але в підсумку переможницею шоу стала Санта Дімопулос.

Раніше ми писали, що Дмитро Жук вразив відвертою фотосесією. Чоловік повністю роздягнувся, прикривши свою гідність клейонкою. На цьому фото танцюрист вразив рівнем відвертості. Варто відзначити, що чоловік знаходиться у відмінній фізичній формі.

Нагадаємо, що партнер Саніної по "Танцях з зірками" спустив штани, вразивши залізним торсом: "Я сам не знаю Своїх...".

Також Politeka писала, що м'язистий партнер Саніної по "Танцях з зірками" остудив свій запал під струменями води:"все як в тумані...".

А ще Politeka повідомляла, що партнер Саніної по "Танцях з зірками" підкрався ззаду, змусивши зірку попітніти: чоловікові таке б не сподобалося.