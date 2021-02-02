Внучка известного актера Михаила Боярского Екатерина порадовала фанатов дерзкой позой в короткой юбке

Екатерина Боярская уже хорошо изучила предпочтения своих фанатов и бессовестно привлекает внимание публики яркими и довольно откровенными кадрами в своем Instagram. В этот раз девушка показала образ для вечеринки, где снова надела короткую юбочку и похвасталась заметными параметрами, пишет Politeka.net.

21-летняя Екатерина в новом образе совсем не похожа на хорошую девочку: жгучий блонд на распущенных волосах, дерзкий взгляд и томная поза сразу поднимают градус среди поклонников.

На фото Екатерина позирует практически лежа на полу, освещенная розовым и голубым светом. Девушка эффектно выгнулась для снимка, визуально приподняв аппетитную грудь, обтянутую белым трикотажным топом. Небрежно выглядывающая из-под маечки бретель от белья приковывала взгляды не меньше, чем короткая юбка, складки которой едва могли прикрыть сочные бедра Екатерины.

Внучка Боярского добавила к дерзкому образу будоражащие фантазию мужчин черные колготки в мелкую сетку и объемные кроссовки черного цвета. А для большего эффекта Екатерина провоцировала поклонников согнутой стройной ножкой, которая приоткрыла вид на нежную внутреннюю часть бедра.

Свою яркую фотографию сочная блондинка подписала словами "Давай, Барби, пойдем на вечеринку!", а фанаты тут же откликнулись на такой провокационный призыв девушки.

"До безумия отпад!!!!!! Супер!!!", "Красавица", " Красотка, ослепительно огненная", "Огонь",- оценили публикацию фолловеры, а также скрасили комментарии множеством восхищенных смайлов и эмоджи.

Напомним, внучка Боярского в коротком платье задрала ногу и показала, чем покоряет мужчин: "Мне бы такую..."

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