Известный украиснкий певец Владимир Дантес снова рассказал о своих взаимоотношениях с Надей Дорофеевой

Певец после шутливых разговоров о разводе и странной любви Дорофеевой к сериалу "Бриджертоны" в Instagram Stories продолжил посвящать поклонников в особенные семейные взаимоотношения с супругой, пишет Politeka.net.

Так, вместо утреннего поцелуя и нежных слов Владимир Дантес получил в ответ на приветствие супруги нецензурный жест. А после этого певица, скорее всего показала себя не с лучшей стороны, поскольку Дантес назвал ее настоящим деспотом.

На кадрах видно, как Надя Дорофеева и Владимир Дантес сидят за рулем разных автомобилей, и певец решил снять супругу на камеру. Со словами "Кто это здесь" он приблизил камеру, чтобы увидеть лицо своей любимой за опущенным стеклом. Но Дорофеева дерзко улыбнулась и показала ему средний палец, а затем быстро закрыла окно.

"Блин, отличное утро. Спасибо, Надь, доброе ...",- комментирует происходящее певец.

Уже позже он добавил видео, где сидит рядом с Надей и с легким оттенком юмора рассказывает о ее плохом поведении.

"Если вы когда-то захотите записываться с Надей Дорофеевой, поверьте, ну, это - деспот вообще во плоти. Позвал ее помочь мне... Я как ребенок",- в шутку жалуется Владимир Дантес.

Напомним, что накануне вечером Владимр Дантес, глядя, как Дорофеева увлеченно смотрит сериал и с аппетитом ест пельмени, заговорил о разводе и о том, что жена заставляет его смотреть "Бриджертонов".

"Мне кажется, мы разводимся...",- прокомментировал тогда Дантес.

Напомним, Дантес заговорил о разводе с Дорофеевой, раскрыв неожиданные причины: "Что за хрень с нами?"

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