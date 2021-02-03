Популярная украинская певица MARUV показала, как управляется с покорными подружками
Известная певица MARUV славится своими эпатажными и откровенными образами, один из которых она снова показала в своем Instagram. Дерзкая певица представила короткую видеозарисовку к новому клипу на песню VIP, пишет Politeka.net.
MARUV продолжает удивлять своими образами к песне своего альтер эго SHLAKOBLOCHINA и после Instagram Stories в черных платьях она перешла на более эффектные луки.
На кадрах, снятых в квартире, MARUV показала микро клип, представ в обтягивающем латексном костюмчике красного цвета, который подчеркнул все ее "прелести" самым откровенным образом. На груди в манящей прорези виднелась "та самая" впадинка, которая при каждом пульсирующем движении камеры представала крупным планом.
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Невероятный костюм певицы был отделан множеством ремешков и колец, придавая образу некоторую агрессивность. К тому же об этом говорила и вся "композиция". MARUV, надев красные колготки и сапоги-чулки на шнуровке и огромном каблуке в прямом смысле оседлала двоих "подружек", которые стояли на коленях перед певицей.
MARUV гладила девушек в костюмах с ушками по спинке, извивалась над ними, прогибая спинку, пока покорные подружки подпевали слова песни, поднимая головы и опуская их обратно, словно повинуясь своей госпоже.
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Фанаты певицы по-разному отреагировали на такое эффектное появление своей фаворитки.
"Вы, трек, костюмы, движения... Кайф!", "Прикольненько", "Свободу кошечкам!!!", "Всё жарче и жарче, девчонки", "Ты самая главная богиня среди богинь", "Девчонки, я к вам хочу", "Красатули!!!", "Как всегда,- бесподобно", "Аня, ты бомба", "Вечериночка в хате у Марув",- написали фолловеры в соцсети.
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